Antalya'da Motosiklet Denetimleri: 12 Bin 264 Kontrol Edildi

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından motosiklet sürücülere yönelik yapılan denetimlerde 12 bin 264 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce motosiklet kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin arttırılması amacıyla motosiklet denetimleri eylem planı kapsamında il merkezi ve ilçelerinde şok motosiklet denetimleri icra edildi. Son bir haftada yapılan denetimlerde; 12 bin 264 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi.