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Antalya'da Motosiklet Denetiminde 217 Sürücüye Cezai İşlem

Antalya'da Motosiklet Denetiminde 217 Sürücüye Cezai İşlem
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Antalya ve ilçelerinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği motosiklet denetimlerinde kurallara uymayan 217 sürücüye toplam 730 bin 130 TL para cezası kesildi. Ayrıca 30 motosiklet trafikten men edildi.

Antalya ve ilçelerinde jandarma ekiplerinin motosikletlilere gerçekleştirdiği denetimlerde kurallara uymayan 217 sürücüye 730 bin 130 TL para cezası kesilirken, 30 motosiklet trafikten men edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce yapılan özel denetim kapsamında il merkezi ve ilçelerinde motosiklet denetimi gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde; kask takmama, sürücü belgesiz motosiklet kullanma, muayenesiz ve sigortasız motosiklet kullanma, alkollü motosiklet kullanma, motosiklet kullanırken telefon ile görüşme yapmak, abartı egzoz ile motosiklet kullanımı ve plakasız motosiklet kullanımından toplam 217 sürücüye 730 bin 130 TL idari yaptırım cezası uygulanırken, uygulama esnasında eksikliği bulunan 30 motosiklet trafikten men edildi.

Yine denetimler kapsamında 2 çalıntı motosiklet ele geçirilerek sürücüleri adli makamlara teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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