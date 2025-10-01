Antalya'da Motosiklet Denetimi: 217 Ceza, 29 Araç Men Edildi

Antalya'da jandarma ekipleri, motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca trafik güvenliğinin sağlanması için geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde 635 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerde, 217 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı, 29 motosiklet trafikten men edildi ve 1 motosiklet yakalandı. - ANTALYA