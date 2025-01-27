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Antalya'da Motosiklet Denetimi: 121 Araçta Para Cezası

Antalya'da Motosiklet Denetimi: 121 Araçta Para Cezası
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Antalya'da emniyet birimleri 27 noktada 74 ekip ve 163 personel ile motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Çeşitli suçların önlenmesi amacıyla yapılan uygulamalarda 121 araca idari para cezası kesildi, 5 şüpheli yakalandı ve 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Antalya'da emniyet birimlerince 27 noktada 74 ekip ve 163 personelin katılımıyla motosikletlere yönelik uygulama yapıldı. Denetimlerde 121 araca idari para cezası uygulandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü birimlerince il genelinde motosiklet hırsızlıkları ve motosikletlerin karıştığı suçların azaltılması, şüphelilerin tespit ve yakalanmasına yönelik uygulama yapıldı. 74 ekip ve 163 personelin katılımı ile 27 noktada yapılan uygulamada bin 048 şahıs sorgulanırken, 634 motosiklet ve 209 araç kontrol edildi. Yapılan çalışmalarda aranması bulunan 5 şahıs yakalanırken, 1 çalıntı motosiklet yakalandı. 3 motosiklet trafikten men edilirken, 121 araca ise idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 2 şahsa ise 'Uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan adli işlem yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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