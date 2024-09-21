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Antalya'da Motosiklet-Cip Çarpıştı: Sürücü Yaralandı

Antalya'da Motosiklet-Cip Çarpıştı: Sürücü Yaralandı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ciple motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ciple motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa Toptancı Hali istikametinden şehir merkezi yönüne seyir halinde olan O.K. idaresindeki 07 AUK 520 plakalı cip, M.Ö.'nün kullandığı 07 UY 586 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü M.Ö. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Motosiklet Güvenlik Gazipaşa Olaylar antalya 3-sayfa Yaşam Polis

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