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Antalya'da Motorlu Bisiklet Kazası: 2 Yaralı

Antalya'da Motorlu Bisiklet Kazası: 2 Yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir motorlu bisikletin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Sürücü Hatice Taşcı'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motorlu bisikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya Caddesi üzerinde Adliye istikametinden Sarı Köprü yönüne seyir halinde olan Hatice Taşcı yönetimindeki 07 BZU 131 plakalı motorlu bisikletin, Yapay Şelale Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp devrilmesiyle meydana geldi.

Kazanın ardından motorlu bisiklet sürücüsü Hatice Taşcı ve yolcu Seher Sagmal, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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