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Antalya'da Motorkurye Cinayeti: Zanlılar Adliyeye Sevk Edildi

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Antalya'da motorkurye Ali Diken ve baldızı Zeynep Ece Aksay'ı öldürüp toprağa gömen zanlı Zeynel Boyacı ile eşi ve bir kişi adliyeye sevk edildi.

Antalya'da motorkurye Ali Diken ve baldızı Zeynep Ece Aksay'ı öldürüp toprağa gömen zanlı Zeynel Boyacı ile eşi ve bir kişi adliyeye sevk edildi.

Antalya'da motokurye olarak çalışan Ali Diken'den 20 Aralık'tan beri haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Aile ise 4 gün önce bir televizyon programına katıldı. Programa katılanlar arasında bulunan garson Zeynel Boyacı (26), kurye Ali Diken'i (32) öldürdüğünü itiraf etti. Ağır küfür ve hakaretler etmesi nedeniyle Diken'i öldürdüğünü söyleyen Boyacı, polis ekiplerince gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Antalya'ya getirilen Boyacı, Diken'in cenazesinin olduğu yeri ekiplere gösterdi. Aksu ilçesi Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş arazide kadavra arama köpeği eşliğinde kepçe ile yapılan aramada, Ali Diken'in cansız bedenine ulaşıldı. Boyacı'nın bir kişinin daha cesedinin olduğunu söylemesi üzerine aynı yere yakın noktada toprak altında bir cesede daha ulaşıldı. Battaniyeye sarılı şekilde çıkartılan cesedin, baldızı Zeynep Ece Aksay'a ait olduğunu belirtti. Cesetler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İfade işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından Zeynel Boyacı, eşi İ.B. ve bir diğer şüpheli M.Ç., Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Aralık Adliye Cinayet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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