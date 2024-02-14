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Antalya'da Motokuryelerin Trafiğe Çıkışına Yönelik Kısıtlama Kaldırıldı

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Antalya'da olumsuz hava şartlarından dolayı motokuryelerin trafiğe çıkışına yönelik getirilen kısıtlama, 5 ilçede alınan kararla kaldırıldı. Valilik tarafından yapılan uyarıda, kask ve koruyucu ekipmanların takılması gerektiği vurgulandı.

Antalya'da olumsuz hava şartlarından dolayı motokuryelerin trafiğe çıkışına yönelik 5 ilçede getirilen kısıtlama kaldırıldı.

Antalya'da dün gece yaşanan ve gün boyu etkili olan kuvvetli yağmur karşısında motokuryelerin Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ve Aksu'da trafiğe çıkışına yönelik kısıtlama getirilmişti. Kısılama valilik tarafından alınan kararla kaldırıldı. Yapılan uyarıda, "Kask ve koruyucu ekipmanları takmadan trafiğe çıkmayalım" ifadelerine yer verildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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