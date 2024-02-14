Antalya'da Motokuryelerin Trafiğe Çıkışına Yönelik Kısıtlama Kaldırıldı

Antalya'da olumsuz hava şartlarından dolayı motokuryelerin trafiğe çıkışına yönelik 5 ilçede getirilen kısıtlama kaldırıldı.

Antalya'da dün gece yaşanan ve gün boyu etkili olan kuvvetli yağmur karşısında motokuryelerin Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ve Aksu'da trafiğe çıkışına yönelik kısıtlama getirilmişti. Kısılama valilik tarafından alınan kararla kaldırıldı. Yapılan uyarıda, "Kask ve koruyucu ekipmanları takmadan trafiğe çıkmayalım" ifadelerine yer verildi. - ANTALYA