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Antalya'da Motokuryelerin Çarpıştığı Kazada Bir Kişi Yaralandı

Antalya'da Motokuryelerin Çarpıştığı Kazada Bir Kişi Yaralandı
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Antalya'nın Serik ilçesinde iki motokuryenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, diğer motosikletlinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Antalya'nın Serik ilçesinde motokuryelerin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Serik ilçesi Merkez Mahallesi Tuncerpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Halil K. idaresindeki 42 AHU 443 plakalı tüp ve su bayisine ait motosiklet ile kuryenin kullandığı, bir restorana ait 07 BUG 387 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada sürücülerden Halil K. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası kaçan diğer motosikletlinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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