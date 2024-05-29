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Antalya'da MİT Başkanı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

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Antalya'da kendisini 'MİT Başkanı' olarak tanıtan ve vatandaşın 1 milyon 500 bin lirasını alan dolandırıcı, suçüstü yakalandı. Şüpheli tutuklandı.

Antalya'da kendisini 'MİT Başkanı' olarak tanıtıp, "adınız terör örgütüne karıştı, kimliğiniz bir olayda kullanıldı" şeklinde söylemlerle vatandaşın 1 milyon 500 bin lirasını alan, 150 bin dolarını da alırken suçüstü yapılan dolandırıcı yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, müştekiyi baskı altına alarak kendisini MİT Başkanı olarak tanıtan ve 1 milyon 500 bin lira değerinde para ile ziynet eşyasını elden alan, daha sonra aynı yöntem ve söylemlerle yaklaşık 150 bin dolar değerindeki gayrimenkulünü satıp parayı gelen polise vermesini isteyen şüpheli yakalandı. 150 bin dolar parayı almaya gelen H.A. suçüstü yakalandı. H.A.'nın üzerinden çıkan cep telefonu ve sim kartlarına el konuldu. 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan adli makamlara sevk edilen H.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Dolandırıcılık Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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