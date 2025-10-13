Haberler

Antalya'da Minibüsün Çarptığı 80 Yaşındaki Emekli Öğretmen Hayatını Kaybetti

Antalya'da Minibüsün Çarptığı 80 Yaşındaki Emekli Öğretmen Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki emekli öğretmen Şinasi Yücel, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi, ancak Yücel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya'nın Serik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı 80 yaşındaki emekli öğretmen hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Boğazkent Mahallesi'nde meydana geldi. A.E. idaresindeki 07 C 82102 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki Şinasi Yücel'e çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan emekli öğretmen burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsü A.E. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Elektrikte yeni dönem! Faturalar cep yakacak

Milyonlarca haneye kötü haber! Bu tarihte faturalar ikiye katlanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pelin'in öldüğü olayda kan donduran rapor! Beton ağırlık üzerine düşmüş

Pelin'in can verdiği olayda kan donduran rapor
Elektrikte yeni dönem! Faturalar cep yakacak

Milyonlarca haneye kötü haber! Bu tarihte faturalar ikiye katlanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.