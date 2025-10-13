Antalya'da Minibüsün Çarptığı 80 Yaşındaki Emekli Öğretmen Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı 80 yaşındaki emekli öğretmen hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Boğazkent Mahallesi'nde meydana geldi. A.E. idaresindeki 07 C 82102 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki Şinasi Yücel'e çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan emekli öğretmen burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsü A.E. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor. - ANTALYA