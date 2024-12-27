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Antalya'da minibüs ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Antalya'da minibüs ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Antalya'nın Serik ilçesinde D-400 kara yolundaki Gedik kavşağında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde kavşakta minibüs ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, D-400 kara yolu üzeri Gedik kavşağında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurullah T.'nin kullandığı 07 BMS 342 plakalı minibüs ile Bahri D.'nin kullandığı 07 BTR 534 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta yolcu olarak bulunan Nazan K., Erdal D. ile birlikte sürücüler Bahri D. ile Nurullah T. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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