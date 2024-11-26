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Antalya'da Minibüs Kazasında Alman Turistler KDV İstedi

Antalya'da Minibüs Kazasında Alman Turistler KDV İstedi
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki şehir içi minibüsün karıştığı kazada 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılardan biri, kırılan temizlik kovasının parasını KDV'siyle birlikte sürücünden talep etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şehir içi minibüsün kırmızı ışıkta duran bir başka şehir içi minibüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si Alman uyruklu 3 kişi hafif yaralandı. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen yaralılardan Alman kadın, kazada zarar gören temizlik kovasının parasını alışveriş fişini göstererek minibüs sürücüsünden KDV dahil istedi ve 190 TL'yi aldı.

Kaza, dün Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki Mithat Adıgüzel'in kullandığı 07 J 2171 plakalı şehir içi minibüsü, kırmızı ışıkta bekleyen Mahmut Demirtaş'ın kullandığı 07 J 2146 plakalı şehir içi minibüsüne arkadan çarptı. Kazada, arkadan çarpan minibüste yolcu olarak bulunan Alman uyruklu Sandra B.K. ve Claudia W. ile Özcan Akın yaralandı. Yaralılar, kazanın ardından olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kendilerini iyi hissettiklerini belirterek hastaneye gitmek istemediler.

Kırılan kovasının parasını fişi gösterip istedi

Kazada başını ön koltuğa çarpan ve başında ağrı hissettiğini söyleyen Alman uyruklu kadın, sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolün ardından hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Alman kadın minibüs sürücüsü Mithat Adıgüzel'e kovasını aldığı alışveriş fişini göstererek parasını vermesini istedi. Araç sürücüsünün kovanın parasını vermesinin ardından bu kez de KDV'sini göstererek KDV'yi de istedi. Minibüs sürücüsünün 190 TL vermesinin ardından Alman uyruklu 2 kadın olay yerine gelen Türk arkadaşlarıyla olay yerinden ayrıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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