Antalya'da Minibüs ile Çarpışan Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Kıl Payı Kurtuldu

Antalya'da Minibüs ile Çarpışan Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Kıl Payı Kurtuldu
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Manavgat'ta bir minibüs ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada minibüs ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü, aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza ; Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken kavşak sisteminden dönmek isteyen Ali T. Ö.'nün kullandığı 07 JS 096 plakalı minibüsün Muhittin Ersoy Bulvarı'nda seyir halindeki Serdar A.'nın kullandığı 07 CBP 690 plakalı elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, elektrikli bisiklet, minibüsün ön tamponunun altında kalırken, çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Serdar A. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Minibüsün altında kalmaktan kıl payı kurtulan yaralı sürücü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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