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Antalya'da Midibüs ve İki Otomobilin Karıştığı Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Antalya'da Midibüs ve İki Otomobilin Karıştığı Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
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Antalya'ın Serik ilçesinde yolcu midibüsü ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazanın nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde yolcu midibüsü ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Belek-Boğazkent yolu Turizm Caddesi Oteller Kavşağı'nda meydana geldi. Boğazkent Mahallesi yönüne seyreden Bekir A. idaresindeki 07 YU 480 plakalı yolcu midibüsü, caddeden çıkan Özcan D.'nin kullandığı 34 KOT 494 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs yan yatarak yolun ortasında dururken, otomobil Belek yönünden gelen Halil A. idaresindeki 02 DB 270 plakalı otomobille çarpıştı. Zincirleme kazada midibüsteki yolculardan Boğazkent İtfaiye biriminde görevli itfaiye eri Yusuf İ. ve Durmuş A. adlı yolcu yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, yolcu midibüsünün Antalya'dan aldığı yolcuları Boğazkent Mahallesi'ne götürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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