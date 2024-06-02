Antalya'da Midibüs Kazası: Vatandaşlar Şemsiye ile Yaralı Adamı Güneşten Korudu

Antalya'da bir midibüsün çarpması sonucu yaralanan yaşlı adamı vatandaşlar şemsiye yardımı ile güneşten korumaya çalıştı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında İsmetpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen Adem Sungur'a (63) o sırada seyir halindeki Ercan K.'nin kullandığı 07 M 0276 plakalı şehir içi ulaşım midibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Adem Sungur'un yardımına koşan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken Sungur'un güneşten etkilenmemesi için vatandaşlar şemsiye yardımıyla gölgede tutmaya çalıştı. 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Sungur, polis ekipleri ve vatandaşların yardımıyla ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından midibüs sürücüsü polis ekiplerine kazanın nasıl meydana geldiğini anlatırken, aracın aynasının kopmuş olması dikkat çekti. Midibüs sürücüsü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. - ANTALYA