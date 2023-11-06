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Antalya'da Metruk Binada Ölü Bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Yeşildere Mahallesi'ndeki metruk binada hareketsiz yatan bir kişi ölü olarak bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.