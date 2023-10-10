Antalya'da Medikal Malzeme Dolandırıcılığı Operasyonu

Antalya'da kamu hastanelerinde görevli doktorlar ve tıbbi sekreterlerle menfaat ilişkisinde olan medikal firma sahipleri ve çalışanları, vatandaşları dolandırarak kamu zararı oluşturdukları gerekçesiyle yakalandı.

Antalya'da medikal malzeme temini için kamu hastanelerinde görevli doktorlar ve tıbbi sekreterle menfaat ilişkisinde olan medikal firma sahipleri ile çalışanları ve rapor çıkartıp SGK'dan da bahse konu medikal ürünlerin ödemelerini tahsil edip vatandaşları dolandırarak kamu zararı oluşturan 25 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik ve Rüşvet" suçlarına yönelik operasyon başlattı. Operasyon çerçevesinde medikal firma sahipleri ve çalışanları tarafından medikal malzeme temini için kamu hastanesinde görevli doktorlarla irtibatlı olarak rapor çıkartan, hastanede bu işlemleri yapan doktorlar ve tıbbi sekreterler ile menfaat ilişkisi içerisinde olan, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) bahse konu medikal ürünlerin ödemelerini tahsil ederek vatandaşları dolandıran, ayrıca kamu zararı oluşturdukları tespit edilen 25 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - ANTALYA