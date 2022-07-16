Antalya'da makilik alanda çıkan yangın seralara zarar verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın seralara zarar verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Antalya'da makilik alanda çıkan yangın seralara zarar verdi

Antalya'nın Serik ilçesinde makilik alanda çıkan yangın bazı seralara zarar verdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde makilik alanda çıkan yangın bazı seralara zarar verdi.

Yangın, Serik ilçesine bağlı Kuşlar Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Makilik alanda etkili olan yangın rüzgarın da etkisiyle bir seraya sıçradı. Mahalle halkı ise durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Ekrem Durmaz'a ait seraların zarar gördüğü yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title