Antalya'da mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor: Kurtarılan bebek ekiplerin ilgi odağı oldu

ANTALYA - Antalya'da mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürürken kurtarılan bebek ekiplerin ilgi odağı oldu

Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı teleferik kazasının yaşandığı bölgede teleferiklerde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için ekipler seferber oldu. Mahsur kalan vatandaşlar halatlar ile kurtarılırken kabinden kurtarılan bir bebek ekiplerin ilgi odağı oldu.