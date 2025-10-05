Haberler

Antalya'da Mağarada Mahsur Kalan İki Çocuk Kurtarıldı

Antalya'da Mağarada Mahsur Kalan İki Çocuk Kurtarıldı
Güncelleme:
Alanya ilçesinde yüksekten düşerek mağarada mahsur kalan E.F. (15) ve R.P. (14), kurtarma ekiplerinin başarılı çalışması ile güvenli bir şekilde çıkarıldı. Olay sonrası çocukların sağlık durumları iyi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde mağarada yüksekten düşerek mahsur kalan 2 çocuk, kurtarma ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Alanya'nın Bademağacı Mahallesi Karadelik Mağarası bölgesinde meydana geldi. Mağaranın içerisine yüksekten düşen E.F. (15) ve R.P (14) isimli iki çocuk, bulundukları yerden çıkamayınca yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye Asayiş Timi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu çocuklar kısa sürede bulundukları yerden çıkarıldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan çocuklar, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 2 çocuğun da hayati tehlikesinin bulunmadığını öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
