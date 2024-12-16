Üye Girişi
Haberler
Ülkesini muhaliflere bırakıp Rusya'ya kaçan Esad'dan ilk açıklama
Rusya'ya kaçan Esad, günler sonra suskunluğunu bozdu
Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
Kendisi için bakın hangi ünvanı kullandı
Asgari ücret için kritik toplantı sona erdi
Asgari ücrette 2. toplantı sona erdi! İşte ilk açıklama
SGK'ya borcu olan 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı
SGK borçları nedeniyle 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı

Antalya'da Madde Bağımlısı Genç Terörden Yangın Çıkardı

Antalya'da Madde Bağımlısı Genç Terörden Yangın Çıkardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen genç, ailesiyle yaşadığı apartmanın deposunda yangın çıkarttı. Olay sonrası gözyaşlarına boğulan baba, oğlunun madde bağımlılığı ile mücadele ettiğini ifade ederek ceza alması gerektiğini belirtti.

Antalya'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen genç, daha önce de yangına neden olduğu apartmanın deposunu yaktı. Olay sonrası göz yaşlarına boğulan baba Mahmut A., oğlunun 5 yıl önce uyuşturucuya başladığını dile getirerek, "İntihar etmek için yaktı, ben kurtardım. Artık bir ceza alsın" dedi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 84. Sokaktaki bir apartmanın zemin katında yaşandı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen İbrahim A., ailesiyle yaşadığı binanın deposunda yangın çıkarttı. Çevredekiler yangını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Şüpheli İbrahim A., emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. İbrahim A.'nın babası Mahmut A., yaşanan kaza sonrası gözyaşlarına boğuldu.

"Her gün ağlıyorum"

5 yıldır oğlunun madde bağımlılığıyla mücadele ettiğini aktaran Mahmut A., "İntihar etmek için yaktı, ben kurtardım. Ele avuca sığmıyor, uyuşturucuya başlayalı 5 sene oldu. Her gün ağlıyorum. Lanet gelsin. Ölüyordu. Artık bir ceza alsın" dedi.

Bina sakinleri ise baba Mahmut A.'ya "Kendin çekiyorsun, bize de çektiriyorsun" diye sitemde bulunurken, "İyilikten sesimizi çıkarmadık, seni anlıyoruz da olacak gibi değil. Düzelecek bir tarafı yok. Yangını çıkartan hep aynı kişi. Biz ne söyleyeceğiz, apartman olarak bıktık. İkaz ettik, babası da burada söz verdiler. Babası 'Ben kendim götürürüm, gerekirse hastaneye yatırırız' dedi. Çoluk çocuk yukarıda" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

4,8 milyar lira hesaplara yatırıldı
img

Ünlü oyuncu ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
img

İddialı dizi final yapıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi kartı limitleriyle ilgili iddiaya BDDK'dan açıklama
Kredi kartlarında milyonları ilgilendiren iddiaya açıklama geldi
Adana Demirspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
İşte Adana Demirspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Ünlü oyuncu Uğur Aslan ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
Ünlü oyuncu ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
Yarışmacının ismi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
Yarışmacının ismi Milyoner'e damga vurdu
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Fenerbahçe'nin şirketlerden aldığı para belli oldu
Fenerbahçe'nin şirketlerden aldığı para belli oldu

Son Dakika Haberleri

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 16-17 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Uzak Şehir 6. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki! Adana ASKİ su kesintisi! 16-17 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Uzak Şehir 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? ASKİ Ankara su kesintisi! 16-17 Aralık Kazan, Sincan, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 16-17 Aralık Osmangazi, Nilüfer, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 16-17 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 16-17 Aralık Selçuk, Ödemiş, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 16-17 Aralık Fatih, Bayrampaşa, Esenler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Çıkış Yok filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çıkış Yok filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi! 16-17 Aralık Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.