Antalya'da Madde Bağımlısı Genç Terörden Yangın Çıkardı

Antalya'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen genç, daha önce de yangına neden olduğu apartmanın deposunu yaktı. Olay sonrası göz yaşlarına boğulan baba Mahmut A., oğlunun 5 yıl önce uyuşturucuya başladığını dile getirerek, "İntihar etmek için yaktı, ben kurtardım. Artık bir ceza alsın" dedi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 84. Sokaktaki bir apartmanın zemin katında yaşandı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen İbrahim A., ailesiyle yaşadığı binanın deposunda yangın çıkarttı. Çevredekiler yangını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Şüpheli İbrahim A., emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. İbrahim A.'nın babası Mahmut A., yaşanan kaza sonrası gözyaşlarına boğuldu.

"Her gün ağlıyorum"

5 yıldır oğlunun madde bağımlılığıyla mücadele ettiğini aktaran Mahmut A., "İntihar etmek için yaktı, ben kurtardım. Ele avuca sığmıyor, uyuşturucuya başlayalı 5 sene oldu. Her gün ağlıyorum. Lanet gelsin. Ölüyordu. Artık bir ceza alsın" dedi.

Bina sakinleri ise baba Mahmut A.'ya "Kendin çekiyorsun, bize de çektiriyorsun" diye sitemde bulunurken, "İyilikten sesimizi çıkarmadık, seni anlıyoruz da olacak gibi değil. Düzelecek bir tarafı yok. Yangını çıkartan hep aynı kişi. Biz ne söyleyeceğiz, apartman olarak bıktık. İkaz ettik, babası da burada söz verdiler. Babası 'Ben kendim götürürüm, gerekirse hastaneye yatırırız' dedi. Çoluk çocuk yukarıda" ifadelerini kullandı. - ANTALYA