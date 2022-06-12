Antalya'da lunaparkta salıncak platformdan çıktı, 3 çocuk yaralandı - Haberler

Antalya'da lunaparkta salıncak platformdan çıktı, 3 çocuk yaralandı Antalya'da Atatürk Parkı'nda bulunan "minimaks" olarak bilinen eğlence aletinin bağlantı yerinden koparak platformdan çıkması sonucu 2 çocuk yaralandı. Antalya'da Atatürk Parkı'nda bulunan "minimaks" olarak bilinen eğlence aletinin bağlantı yerinden koparak platformdan çıkması sonucu 2 çocuk yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Parkı'nda bulunan küçük lunaparkta minimaks denilen eğlence aleti, bağlantı yerinden koparak platformdan çıkıp ters döndü. Olayda minimaks içinde bulunan çocuklardan 2'si yaralandı. Çocuklardan biri bulunduğu yerden çıkartılıp hastaneye kaldırılırken, diğerinin ise platformun altından kurtarma çalışmaları devam ettiği, durumlarının ise ağır olmadığı bildirildi. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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