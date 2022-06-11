Lunaparkta can pazarı... Eğlence aleti yerinden koptu, 2 çocuk yaralandı - Haberler

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Lunaparkta can pazarı... Eğlence aleti yerinden koptu, 2 çocuk yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Lunaparkta can pazarı... Eğlence aleti yerinden koptu, 2 çocuk yaralandı Antalya'da Atatürk Parkı'nda bulunan "minimaks" olarak bilinen eğlence aletinin bağlantı yerinden koparak platformdan çıkması sonucu 2 çocuk yaralandı.

Lunaparkta can pazarı... Eğlence aleti yerinden koptu, 2 çocuk yaralandı

ANTALYA - Antalya'da Atatürk Parkı'nda bulunan "minimaks" olarak bilinen eğlence aletinin bağlantı yerinden koparak platformdan çıkması sonucu 2 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Parkı'nda bulunan küçük lunaparkta minimaks denilen eğlence aleti, bağlantı yerinden koparak platformdan çıkıp ters döndü. Olayda minimaks içinde bulunan çocuklardan 2'si yaralandı. Çocuklardan biri hastaneye kaldırılırken, diğerinin ise platformun altından kurtarma çalışmaları devam ettiği, durumlarının ise ağır olmadığı bildirildi.

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - 3. Sayfa

Antalya Çocuk 3. Sayfa Haberler

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