Antalya'da lüks tripleks villa yangını: Villa sakinleri sokağa döküldü

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için sıcak havadaki mücadelesi ise dikkat çekti

ANTALYA - Antalya'da bir sitedeki lüks tripleks villada çıkan yangın, korkuya neden oldu. Villa sakinleri kendilerini dışarıya atarken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için sergilediği mücadele dikkat çekti.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi 1453 sokak üzerindeki lüks villaların yer aldığı sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Peren Keşçi'nin yaşadığı tripleks villanın çatı katındaki sauna odasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Keşçi, alevlere müdahale etse de söndüremeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürme çalışmalarına başlarken, villa sakinleri de çalışmaları endişeli gözlerle izledi.

İtfaiye erlerinin sıcak havada söndürme çalışmaları için sergiledikleri mücadele ise dikkat çekti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında villada maddi hasar meydana geldi.

Elektrik kontağından çıktığı üzerinde durulan yangının kesin çıkış nedeni incelemenin ardından belli olacak.