Antalya'da Lüks Otomobilin Kaza Yapması Sonucu 3 Yaralı

Antalya'da Lüks Otomobilin Kaza Yapması Sonucu 3 Yaralı
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Antalya Denizli karayolunda lüks otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya Denizli karayolunda kontrolden çıkan lüks otomobilin bariyerleri aşarak şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 10.00 sıralarında Antalya'nın Korkuteli ilçesi Antalya- Denizli Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Antalya'dan Denizli istikametine seyir halinde olan Yusuf E.(45) idaresindeki 06 TB 412 plakalı BMW marka lüks otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Yusuf E., ve araçta yolcu olarak bulunan Birol D.(59) ve Salih Ş.(41) araçta sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslar ile Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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