Üye Girişi
Haberler

Antalya'da lüks otomobil takla attı, şüpheli durumlar dikkat çekti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da bir lüks otomobilin takla atması sonucu araçta bulunan kanlı peçeteler ve detaylı arama şüphe uyandırdı. Olay yerine gelen ekipler, aracın plakalarının söküldüğünü ve üzerinin otelden getirilen çarşaflarla kapatıldığını tespit etti. Kazada yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da lüks bir otomobil takla atarak ters döndü. Olay yerine gelen ekipler, aracın plakalarının söküldüğünü ve üzerinin otelden getirilen çarşaflarla kapatıldığını belirledi. Kazada kimsenin yaralanmadığı bildirilirken, aracın yanında bulunan kanlı peçeteler ve araçta yapılan detaylı arama, şüphe uyandırdı.

Olay. Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir aracın takla attığı ihbarı üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu'na bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. Ekipler, yoldan çıkarak ters dönmüş halde bulunan BMW marka lüks otomobille karşılaştılar. Araç, plakasız ve üzeri beyaz çarşaflarla kapatılmış olarak bulundu.

Olay yerinde bekleyen ve otel çalışanı olduğu öğrenilen bir genç, kazada kimsenin yaralanmadığını ifade etti. Jandarma ekipleri, kısa bir süre sonra olay yerine gelen ve araç sahibi olduğu belirlenen kişiye aracı teslim etti. Araç, olay yerine çağrılan çekici vasıtasıyla kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Güvenlik Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

İsrail'den bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracak bir suikast daha! Kassam Tugayları'nın üst düzey ismi öldürüldü

İsrail'den bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracak bir suikast daha! Kassam Tugayları'nın üst düzey ismi öldürüldü

 Dünyanın en büyük elmacık kemikli modeli Anastasia Pokreshcuk tanga bikini giydi! Kalçası görenleri şaşı etti

Dünyanın en büyük elmacık kemikli modeli Anastasia Pokreshcuk tanga bikini giydi! Kalçası görenleri şaşı etti

 Haniye suikasti sonrası İran'da cadı avı! 20 kişi tutuklandı

Haniye suikasti sonrası İran'da cadı avı! 20 kişi tutuklandı

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Hollandalı siyasetçiden aşağılık paylaşım! Yarıya inen bayrakla Türk milletine hakaret etti

Hollandalı siyasetçiden aşağılık paylaşım! Yarıya inen bayrakla Türk milletine hakaret etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title