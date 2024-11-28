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Antalya'da Lüks Araç Operasyonu: 9 Araçta 'Change' Tespiti

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Antalya'da yapılan operasyonda, şasi ve kimlik numaraları değiştirilmiş 9 lüks araç tespit edildi. Emniyet ekipleri, çalıntı ve gümrük kaçağı araçlarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'da 'change' lüks araç operasyonu

El koyulan 9 lüks araçta 'change' yapılarak şasi ve kimliklerinin değiştirildiğini tespit etti

ANTALYA - Antalya'da şasi ve kimlik numaraları değiştirilen 9 lüks araç tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalıntı ve gümrük kaçağı araçların şasi ve kimlik numarasının değiştirip parçalanarak yedek parça olarak kullanılması, haksız kazanç elde edilmesi ve çalıntı araçların kimliğinin değiştirilmesinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, el koyulan lüks 9 araçta 'change' yapılarak şasi ve kimliklerinin değiştirildiğini tespit etti.

Antalya'da Lüks Araç Operasyonu: 9 Araçta 'Change' Tespiti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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