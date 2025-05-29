Antalya'da Lüks Araç Kazası: Sürücü Olay Yerinden Kaçtı

Antalya'da Lüks Araç Kazası: Sürücü Olay Yerinden Kaçtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde seyir halindeki lüks bir araca çarparak takla atan otomobil, yaklaşık 150 metre sürüklendi. Kazanın ardından sürücüler araçlarını bırakıp olay yerinden ayrıldı.

Antalya'da seyir halindeki lüks araca çarparak takla atan otomobil yaklaşık 150 metre ters halde sürüklendi. Takla atan araç sürücüsü kazanın ardından aracı da bırakarak olay yerinden ayrıldı.

Kaza, dün saat 23.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 KM 053 plakalı Honda marka araç, seyir halindeki 07 BTJ 695 plakalı BMW marka araca yandan çarptı. Savrulan araç refüje çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Yaklaşık 150 metre ters dönmüş vaziyette sürüklenen otomobil yolun sol şeridinde durdu.

Aracı bırakarak olay yerinden ayrıldı

Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar sürücüye yardım etmek için aracın başına giderken, kimliği belirsiz sürücü araçtan çıkarak hızla olay yerinden uzaklaştı. 07 KM 053 plakalı araç sürücüsünün de aracı yol kenarına park ederek kaza yerinden ayrıldığı öğrenildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine gelirken her iki aracında sürücüsünün bulunmaması nedeniyle polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD Mahkemesi, Trump'ın tarife kararlarını iptal etti

Trump'ın elini kolunu bağlayan karar! Dünya rahat nefes aldı
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
İzmir'de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu

Şehirde kaos! 23 bin işçi greve gitti, kuyrukların sonu görünmüyor
İran'da açılan 'Cehennem' parkı ülkeyi karıştırdı

Devrim Muhafızları'nın açtığı park komşuyu fena karıştırdı
Elon Musk, Trump'ın danışmanlık görevinden ayrıldığını duyurdu

Attığı imza pahalıya patladı! Elon Musk'tan Trump'a soğuk duş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ece Erken'den Esra Erol ve Fikret Orman'a sitem

Ece Erken'den seneler sonra gelen itiraf
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
İsviçre'de çöken buzul nedeniyle bir köy yok oldu

İsviçre'de buzul çöktü, köy yok oldu
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
Mayısın sonunda kış geri döndü! Şehir beyaza büründü

Mayısın sonunda kış geri döndü! Şehir beyaza büründü
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı'na bomba yağdırdı

İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı! Son uçağı da imha ettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.