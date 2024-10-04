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Antalya'da Lojistik Kamyonu Elektrik Direğine Çarptı: Sürücü Yaralandı

Antalya'da Lojistik Kamyonu Elektrik Direğine Çarptı: Sürücü Yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki bir lojistik kamyonunun beton elektrik direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı. Kaza sonrası bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

Antalya'da lojistik kamyonunun çarptığı yol ortasındaki beton elektrik direği yıkılırken kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza ; Antalya'nın Manavgat ilçesi Sanayi Mahallesi 2072 sokakta meydana geldi. Seyir halindeki Kamil K.'nın kullandığı 34 GNU 736 Plakalı lojistik kamyonu kavşağın ortasında bulunan beton elektrik direğine çarparak devirdi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, direğin yıkılması ve kabloların kopması nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil Manavgat 3-sayfa antalya Ulaşım Kaza

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