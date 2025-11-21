Haberler

Antalya'da Lise Öğrencisine Otomobil Çarptı: Bir Ölü, Bir Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan iki lise öğrencisinden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. Kaza, okul etkinliğinden dönen öğrencilerin üzerine otomobilin çarpmasıyla gerçekleşti.

Antalya'nın Serik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi iki kız öğrenciye otomobil çarptı. İki arkadaştan biri hayatını kaybetti, 18 yaşındaki öğrenci ise yaralandı.

Kaza, D400 karayolu Yukarıkocayatak Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun düzenlediği etkinlikten dönen Şükran Ela Özseven (17) ile Nadya B.'ye (18) araçtan inerek yolun karşısına geçtiği esnada Oğuzhan D.'nin kullandığı 07 VD 288 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 12. sınıf öğrencisi Özseven'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sınıf arkadaşı Nadya B. ise yaralı olarak hastaneye götürüldü. Kaza sonrası sürücü Oğuzhan D. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
