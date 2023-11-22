Antalya'da Lise Öğrencileri Arasında Yaşanan Kavga Cep Telefonuyla Kaydedildi

Antalya'da bir lisede yaşanan olayda, iki kız öğrenci bir başka kız öğrenciyi saçlarından tutarak darp etti. Kavgaya kimse müdahale etmezken, o anlar başka bir öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Darp edilen öğrencinin ailesi şikayetçi olacak.

Antalya'da lise öğrencisi 2 kız, bir başka sınıftaki kız öğrenciyi arkadaşlarının gözü önünde saçlarından tutarak darp etti. Kimsenin ayırmadığı kavgaya dair o anlar ise diğer bir öğrenci tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Olay, geçtiğimiz gün Muratpaşa ilçesindeki bir lisede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise öğrencisi iki kız ile bir başka sınıftaki kız öğrenci ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. İki genç, tartıştıkları gencin sınıfına giderek saldırmaya başladı. Genç kızın saçlarından tutan ikili, yumruk ve tokatlarla darp etmeye başladı. Kimsenin ayırmadığı kavgada, o anlar diğer bir öğrenci tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Olayla ilgili darp edilen öğrencinin ailesinin şikayetçi olacağı öğrenildi. - ANTALYA