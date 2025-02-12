ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin'e telefon

Trump'tan Putin'e savaşın seyrini değiştirecek telefon: Anlaştık
Yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtları yayınladı

İşte olaylı maçın VAR kayıtları
Kendini Mehdi ilan etti, inanmayan babasını bıçaklayarak öldürdü

Kendini Mehdi ilan etti, babasını bıçaklayarak öldürdü
8 ilimizde eğitime kar arası

8 ilimizde eğitime kar arası

Antalya'da Limon Yüklü Kamyonet Devrildi: 1 Yaralı

Antalya'da Limon Yüklü Kamyonet Devrildi: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kaş ilçesinde limon yüklü bir kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü N.G. hafif yaralandı. Kaza, Kaş-Seydikemer yolu üzerinde meydana geldi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde kontrolden çıkan limon yüklü kamyonetin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kaş- Seydikemer yolu istikametinde ilerleyen 07APS174 plakalı limon yüklü kamyonet, sürücü N.G'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücü N.G. kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza
img

"Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu"
img

Diyanet, Halil Konakçı için düğmeye bastı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Naci Görür'den Çanakkale'nin uykularını kaçıracak uyarı: Hiç kendinizi aldatmayın

Naci Görür'den bir şehrimizin uykularını kaçıracak uyarı
Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı

Diyanet, Halil Konakçı için düğmeye bastı
Balık alamadıkları için ağlayan çocuk! Neyse ki sonu güzel bitti

"Yokluğun gözü kör olsun" dediğimiz bir an daha!
AK Partili Gökçek'ten 'Başarır' iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu

"Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu"
Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü

Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
Sisi'den Trump'a rest! Gazze'ye çökme planına karşı tek bir şart koştu

Gazze'ye çökme planına karşı tek bir şart koştu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.