Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Kuyumcuya Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı, Saldırganlar Darp Edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralanırken, saldırganlar çalışanlar tarafından darp edildi. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı. İki kişi gözaltına alındı.

Antalya'da bir kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralanırken, kurşunu biten saldırganlar çalışanlar tarafından darp edildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, saldırı anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcuya gelen M.Ç. ve T.Ç. arasında işletme sahipleri arasında tartışma yaşandı. Kuyumcudan çıkarak 07 ATG 059 plakalı araca binen iki kişi işletmenin arka sokağına geldi. Bir süre araçta bekleyen M.Ç. ve T.Ç burada ilk önce yanlarında bulunan tabanca ile birkaç el havaya ateş açtı. Silah sesini duyarak gelen H. Ç. de kurşunların hedefi oldu.

Kurşunları bitince darp edildiler

Rastgele ateş açan saldırganlar kurşunların bitmesi üzerine olay yerinden kaçmaya çalışırken kuyumcuda görevli diğer çalışanlar tarafından durdurularak araçtan indirildi. Bu sırada olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çalışanlar tarafından darp edilen saldırganları olay yerine gelen polis ekipleri kurtardı. Kasığından yaralanan H.Ç. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, iki saldırgan ise gözaltına alındı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmada 14 adet boş kovan bulunduğu öğrenildi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, olay anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kuyumcunun bulunduğu binanın arka sokağına hafif ticari araçla gelen şahıslardan birinin önce işletme istikametine, ardından işletmeden çıkarak kendilerine doğru gelen bir kişiye ateş açması yer aldı. Kamera kaydında, şüphelilerin olayın ardından araçla uzaklaşmak isterken işletmeden gelen diğer çalışanlar tarafından darp edildiği anlar ile polis ekiplerinin olay yerine gelerek yakalandıkları anlar kaydedildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

antalya 3-sayfa Kepez 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
BUSKİ Bursa su kesintisi: Gemlik, İnegöl, Orhangazi 28-29 Ağustos Bursa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MEB ehliyet e-sınav sorgulama ekranı! 2024 Ehliyet sonucu nasıl öğrenilir? ASKİ Ankara su kesintisi! Polatlı, Sincan, Etimesgut 28-29 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 28 Ağustos Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Bein Sports CANLI izle! (SAKARYASPOR AMEDSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? Sakaryaspor Amedspor maçı hangi kanalda? Sakaryaspor Amed maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Sakaryaspor Amedspor maçı CANLI izle! (FULL HD) Sakarya Amed maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef Pilav tarifi! En güzel Pilav tarifi! Pilav tarifi nasıl yapılır? Pilav için malzemeler! MasterChef Kuru Fasülye tarifi! En güzel Kuru Fasülye tarifi! Kuru Fasülye tarifi nasıl yapılır? Kuru Fasülye için malzemeler! Kuru fasulye hangi fasulyeyle yapılır, hangi et kullanılır? Kuru fasulye etli mi olur etsiz mi? 29 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, boğa, kova burcu yorumu! 29 Ağustos AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ali Yüce kimdir? Galatasaray yöneticisi Ali Yüce istifa etti mi? TRT 1 canlı maç izle! BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki MasterChef eleme adayları kim? 28 Ağustos Çarşamba bugün kim potaya gitti? CANLI maç izle! (BAŞAKŞEHİR MAÇI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Başakşehir St Patricks maçı nereden izlenir? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 28 Ağustos Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Düello kim kazandı? 28 Ağustos Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 28 Ağustos Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Ölümüne Aşk Filmi: Oyuncuları, Konusu ve Detayları
title