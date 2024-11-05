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Antalya'da Kuyumcudan Pırlanta Yüzük Çalan 3 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da Kuyumcudan Pırlanta Yüzük Çalan 3 Şüpheli Yakalandı
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Antalya'da müşteri gibi bir kuyumcuya giren üç şüpheli, 1 milyon 250 bin TL değerinde pırlanta yüzüğü çalarak kaçtılar. Emniyet güçleri detaylı çalışmanın ardından şüphelileri yakaladı.

Antalya'da müşteri gibi girdiği kuyumcudan yaklaşık 1 milyon 250 bin TL değerindeki 3,7 kırat pırlanta yüzüğü çalan 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine müşteri gibi gelen 3 şüpheli, önce yüzüğün fotoğrafını çekti. Daha sonra yine aynı iş yerine gelen şüpheliler aynı yüzüğü isteyip el çabukluğuyla imitasyonu ile değiştirdi. 35 bin euro (yaklaşık 1 milyon 250 bin TL) değerindeki yüzüğün çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan detaylı kamera incelemeleri ve saha çalışmaları neticesinde şüphelileri yakaladı.

Olayı birlikte gerçekleştiren A.S., S.K. ve M.Z. isimli yabancı uyruklu şahıslar yakalanarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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