Antalya'da Kuyumcudan 18 Bilezik Gasbeden Şüpheli Yakalandı

Antalya'da elindeki bıçakla kuyumcuya girip 18 bileziği gasbettikten sonra aynı gün yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının ifadesinde, "Param bitmişti, ihtiyacım olduğu için aldım" dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Aktoprak Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki Hüseyin T.'ye ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi, kuyumcunun yanında bulunan pastaneye geldi. Bir süre burada oturan ve kuyumcunun boş anını bekleyen şahıs, içeride işletme sahibinden başka kimsenin olmadığından emin olduktan sonra harekete geçti. Kuyumcuya giren şahıs, üzerindeki bıçağı çıkartarak Hüseyin T.'den tezgahta bulunan altınları istedi. Paniğe kapılan işletme sahibinden yaklaşık 600 bin TL değerindeki 18 adet bilezik ile bir miktar parayı alan şahıs hızla uzaklaştı.

Saklandığı yerde bileziklerle yakalandı

Hırsızlık olayı sonrası harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda kamera kaydının incelenmesi sonucu şüphelinin F.H. olduğunu tespit etti. Aynı gün akşam saatlerinde yeri belirlenen şüpheli, saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramada ise zanlının kuyumcudan çaldığı bilezikler ile 4 bin 900 TL ele geçirildi.

"Param bitti, ihtiyacım vardı"

Gözaltına alınan F.H., emniyetteki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolüne ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, sevk esnasında gazetecilerin sorularını ise yanıtsız bıraktı. Zanlının emniyette verdiği ifadede, "Param bitmişti, iş yoktu. İhtiyacım vardı" dediği öğrenildi.

Yeni güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı

Öte yandan şüpheli F.H.'nin kuyumcuya girmeden önceki anlarının olduğu bir güvenlik kamera görüntüsü daha ortaya çıktı. Görüntülerde şahsın, kuyumcuya girmeden dakikalar öncesi henüz açık olmayan bir pastaneye oturup beklediği anlar yer aldı. - ANTALYA