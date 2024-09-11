Antalya'da Kuyumcu Dükkanı Soygunu Girişimi

Antalya'da bir soyguncu, beze sardığı kaldırım taşıyla camı kırarak kuyumcu dükkanını soyma girişiminde bulundu. İş yerinin kurşun geçirmez camı nedeniyle sadece vitrinin hasar aldığı dükkanda, kuyumcunun müdahalesiyle soyguncu yakalanıp polise teslim edildi.

Olay, saat 14.00 sularında Muratpaşa ilçesi Ali Çetinkaya Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan kuyumcunun önüne gelen E.B. isimli şahıs, ses çıkmaması için beze sardığı kaldırım taşını dükkanın camına fırlattı. İlk seferde cam zarar görmeyince tekrar deneyen şüpheliye kuyumcu dükkanının sahibi Koray Güzel müdahale etti. Koray Güzel ve çevredeki esnafın girişimiyle etkisiz hale getirilen E.B., polis ekiplerine teslim edildi. E.B.'nin olay yerine Aksu ilçesinden çaldığı motosikletle geldiği belirlendi.

İş yeri sahibi Koray Güzel, şahsın plakasız bir motorla dükkanının önüne geldiğini belirterek, "Bir şahıs tarafından soyulma girişiminde bulunuldum. Şahıs, çalışır vaziyette motorla gelip elinde beze sarılmış bir taşla vitrin camımıza vurdu. Birinci etapta başarılı olamadı, ikinci kez denedi. Camımız kurşun geçirmez lamine cam olduğu için bir şey olmadı ama vitrinimiz hasar aldı. İlk ben müdahale ettim, şahsa vurdum, elimle iteledim. Tesadüf olarak şansımıza buradan geçen bir emniyet ekibi vardı, yakaladılar ve karakola götürdüler. 30'lu yaşlarda bir şahıstı" dedi.

Olay anı kamerada

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletle gelen şüphelinin beze sarılı taşı cama fırlattığı, ardından esnafın durumu fark edip şüpheliyi uzaklaştırmaya çalıştığı ve tepki gösterdiği anlar yer alıyor. - ANTALYA