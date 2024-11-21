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Antalya'da Kuruyemiş Yüklü Araç Alev Alev Yandı

Antalya'da Kuruyemiş Yüklü Araç Alev Alev Yandı
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Antalya Alanya D400 karayolunda seyir halindeki kuruyemiş yüklü hafif ticari araç, bilinmeyen bir nedenle alev alarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında araç sürücüsü hızlıca önlem alarak güvenli bir şekilde araçtan çıktı.

Antalya'da seyir halindeki kuruyemiş yüklü hafif ticari bir araç alev alarak yandı. Araçta maddi zarar oluştu.

Olay, Antalya Alanya D400 karayolu Cumalı mevkiinde meydana geldi. Serik'ten Antalya istikametine seyir halindeki A.T. idaresindeki 07 DZ 361 plakalı hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Aracın motor kısmından gelen dumanları fark eden araç sürücüsü aracını yolu sağına çekerek durdu ve araçtan kendisini dışarı attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi araç sürücüsü yangın tüpü ile yaparken, itfaiyenin müdahalesi ile araç kısa sürede söndürüldü.

Bir kuruyemiş firmasına ait olan araç tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, araçta bulunan kuruyemişlerde küle döndü. Araç sürücüsü A.T. yangının nasıl çıktığını anlayamadığını birden dumanları fark edince aracı yol kenarına çekip yangın söndürme tüpü ile müdahale ettiğini söyledi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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