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Antalya'da Kuru Atık Yangını Golf Arabasını Küle Döndürdü

Antalya'da Kuru Atık Yangını Golf Arabasını Küle Döndürdü
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Antalya'nın Serik ilçesinde bir vatandaşın bahçesindeki kuru atıkları yakması sonucu çıkan yangında bir golf arabası yanarak kül oldu, ancak alevler villalara sıçramadan söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi bahçesindeki kuru atıkları yakmak isterken yangın çıkardı. Yangında bir golf arabası küle dönerken, alevler villalara sıçramadan söndürüldü.

Olay, Belek turizm merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçesinde temizlik yaparken bir vatandaşın kuru atıkları yakmasından dolayı büyüyen alevler, çalılık alana sıçradı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. 4 itfaiye aracı ile yangına müdahale eden ekiplere, vatandaşlarda ellerinle hortumlarla söndürme çalışmalarına destek verdiler. Golf arabasının küle döndüğü yangın villalara sıçramadan söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Yangının kısa sürede büyüdüğünü anlatan Hilal Sude Şen, "Balkonda duruyordum. Bir anda alevler yükseldi. Sonra dedeme haber verdim. Yanan bölgeye geldiğimizde bir kişi vardı. O sırada alevler büyüdü her yere yayıldı. Sonra itfaiye ekipleri geldi ve yangına müdahale ettiler" şeklinde konuştu - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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