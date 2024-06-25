Antalya'da Kurt Portakal Bahçesindeki Keçilere Saldırdı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir portakal bahçesinde bağlı olan keçilere saldıran bir kurt, 5 keçiyi telef etti. Olay gece saatlerinde meydana geldi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde portakal bahçesinde bağlı keçilere saldıran kurt, Mehmet Taşar'a ait 5 tane keçiyi telef etti.
Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Beyobası Mahallesi Mırıklar Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mehmet Taşar'a ait keçiler, portakal bahçesinde iple bağlı vaziyette durduğu anlarda, gece saatlerinde kurt saldırısına uğradı. Bahçeye giren kurt, iple bağlı olarak bulunan 5 keçinin 5'ini de parçalayarak telef etti. - ANTALYA