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Antalya'da Kurt Portakal Bahçesindeki Keçilere Saldırdı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir portakal bahçesinde bağlı olan keçilere saldıran bir kurt, 5 keçiyi telef etti. Olay gece saatlerinde meydana geldi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde portakal bahçesinde bağlı keçilere saldıran kurt, Mehmet Taşar'a ait 5 tane keçiyi telef etti.

Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Beyobası Mahallesi Mırıklar Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mehmet Taşar'a ait keçiler, portakal bahçesinde iple bağlı vaziyette durduğu anlarda, gece saatlerinde kurt saldırısına uğradı. Bahçeye giren kurt, iple bağlı olarak bulunan 5 keçinin 5'ini de parçalayarak telef etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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