Antalya'da Kurşunlama Olayında 2 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da işe gitmek için servis aracını bekleyenleri kurşun yağmuruna tutan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 12 Ekim Cumartesi sabahı saat 06.45 sıralarında Serik ilçesi Kökez Mahallesi'nde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, motosikletle olay yerine gelen maskeli 2 kişi, pompalı tüfekle servis aracını bekleyen 2'si kadın 3 kişinin olduğu yere ateş açarak, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kurşunların isabet ettiği 41 yaşındaki Mutlu Özkan, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Özkan, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çok sayıda kamera kaydını mercek altına aldı. Yapılan incelemede motosikletli şahıslarla birlikte 2 ayrı araçta yer alan şahısların da olaya karıştığı tespit edildi. Ekipler, 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edilirken, olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı av tüfeği de ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yılmaz E. ve Mehmet K. tutuklanırken, A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA