Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor

Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor
Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti

Bakanlık tek tek ifşa etti! Bu 10 bal markasını evinize sokmayın
'Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese...'

"Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese..."
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız

Antalya'da Kurşunlama Olayı: Müşteriler Panik İle Kaçarken, Üç Kişi Olayı İzledi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işyerinin camına pompalı tüfekle ateş eden şüpheli, müşterilerin panik yaşamasına neden oldu. Ancak üç müşteri, yanlarından geçen saldırgana rağmen yerlerinden kımıldamayıp olayı izlemeyi tercih etti.

Herkes kaçtı, onlar böyle izledi

Bir iş yerini kurşunlayıp restoranın önünden geçen eli tüfekli saldırgan müşterilere panik yaşattı

Şüphelinin yanından geçtiği bir masadaki 3 müşteri ise yerinden bile kımıldamayıp kaçışı film izler gibi izledi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işyerinin camına pompalı tüfekle ateş eden şüphelinin kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir restoranın yanından kaçan şüpheliyi gören müşterilerin paniklediği, bir masada oturan 3 müşterinin ise yerinden kımıldamayıp olayı film gibi izledikleri görüldü.

Dün gece Aşağı Pazarcı Mahallesi 1539 sokakta meydana gelen kurşunlama olayı sırasında, olay yerinin yakınında bulunan pide salonunda bulunan müşterilerin korku ve panik yaşamasına neden oldu. 1 otomobil ve işyerinin camının zarar gördüğü olay sırasında pide salonunda müşterilerin yaşadığı panik işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde ateş eden şüphelinin elinde tüfekle uzaklaşma anıda yer aldı Yine görüntülerde pide salonundaki 3 kişinin ise hemen yanlarından geçen şüpheliyi görmelerine rağmen hiç kımıldamayıp olayı izledikleri görüldü.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karabük Belediye Başkanı: Emekliler ücretsiz ulaşım hakkı istemiyor, kaldıracağız

Bir kentimizde belediye emekliye ücretsiz ulaşım hakkını kaldırıyor
Bakırköy Musiki Konservatuarı Vakfı usulsüzlük iddialarıyla gündemde

Ünlü vakıf usulsüzlük iddialarıyla gündemde
Sudan'da arka arkaya patlamalar! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde

Ülke cehennemi yaşıyor! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde
Yalıda olay var! Sevim Emre komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti

Yalıda olay var! Komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti
Özel'den 'saldırı' açıklaması: Emniyet müdür yardımcısı hakkında soruşturma açsınlar

Özel saldırı sonrası bir ismi işaret etti: Derhal soruşturma açsınlar
Villasına çöküp TikTok'ta paylaştılar: Sezon açıldı, akıyor bugün maşallah

Servetine çöküp bir de paylaştılar: Akıyor bugün maşallah
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.