Antalya'da kumar oynayan 6 şüpheli suçüstü yakalandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir işletmede kumar oynayan 6 şüpheli, jandarmanın baskınıyla suçüstü yakalandı. İşletmede yapılan aramalarda 6 bin 550 TL ve 100 dolar, 5 deste iskambil kağıdı ve 15 adet pul ele geçirildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir işletmede kumar oynayan 6 şüpheli, jandarmanın baskınıyla suçüstü yakalandı. İşletmede yapılan aramalarda 6 bin 550 TL ve 100 dolar, 5 deste iskambil kağıdı ve 15 adet pul ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kemer İlçesinde şüpheli bir şahsın işletmesinde kumar oynandığının tespiti üzerine operasyon gerçekleştirdi. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gerçekleşen operasyonda, 6 şüpheli kumar oynadıkları sırada jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. İşletmede yapılan aramada ise 6 bin 550 TL, 100 Amerikan doları, 5 deste iskambil kağıdı ve 15 adet pul ele geçirildi. İşletme sahibine Kumar Oynamak için Yer ve İmkan Sağlamak suçundan adli işlem yapıldı. - ANTALYA