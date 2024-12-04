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Antalya'da Kumar Operasyonunda 8 Kişiye Adli İşlem

Antalya'da Kumar Operasyonunda 8 Kişiye Adli İşlem
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Antalya'da yapılan kumar ve tombala denetimlerinde 8 kişiye adli, 34 kişiye ise idari işlem uygulandı. 106 iş yeri kontrol edildi ve çok sayıda kumar malzemesi ele geçirildi.

Antalya'da kumar ve tombala operasyonunda 8 kişiye adli işlem, 34 kişiye idari işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde kumar, tombala ve oyun makinelerine yönelik denetimler yapıldı. Bu kapsamda kahvehane, kıraathane, dernek ve kooperatif adı altında faaliyet gösteren 106 iş yeri kontrol edildi, 996 kişi sorgulandı. Denetimlerde kumar oynatıldığı tespit edilen yerlerde, 12 bin 190 TL, 532 iskambil kağıdı, 116 okey taşı, 4 isteka ve çetele kağıdı ele geçirildi.

Operasyonda 8 kişi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem, 34 kişi hakkında da kumar oynadığı gerekçesiyle idari işlem yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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