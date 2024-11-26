Antalya'da Kumar Operasyonu: 85 Kişiye İşlem Yapıldı

Antalya'da polis ekipleri tarafından kahvehane, kıraathane ile dernek, dernek lokali ve kooperatif adı altında faaliyet gösteren yerlerde kumar ile tombala oynatılmasını engellemek için yapılan çalışmalarda 85 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde genel asayiş ve mevcut kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla, kumar ve tombala tabir edilen oyunların kahvehane, kıraathane ile dernek, dernek lokali ve kooperatif adı altında faaliyet gösteren yerlerde oynatılmasının engellenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

"Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak ve 1072 Sayılı Kanun" kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait fişek, 1 slot makinesi, bin 179 iskambil kağıdı, 180 adet para yerine kullanılan pul, bir miktar Türk lirası, 14 adet çetele, 8 adet isteka, 212 adet okey taşına el konuldu.

Çalışmalar kapsamında 17 şahsa "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan sağlamak", 1 şahsa "1072 Sayılı Kanuna Muhalefet", 1 şahsa "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan olmak üzere 85 şahsa adli ve idari işlem yapıldı. - ANTALYA