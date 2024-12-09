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Antalya'da Kumar Operasyonları: 68 Kişiye İşlem Yapıldı

Antalya'da Kumar Operasyonları: 68 Kişiye İşlem Yapıldı
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Antalya'da polis ekipleri, son bir haftada yapılan kumar operasyonlarında 14 kişiye adli işlem yaparken, kumar oynadığı tespit edilen 54 şahsa da idari işlem gerçekleştirildi. Toplamda 844 adet iskambil kağıdı ve slot makineleri gibi birçok malzeme ele geçirildi.

Antalya'da polis ekipleri tarafından son 1 haftada gerçekleştirilen kumar operasyonlarında, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 14 kişiye, kumar oynadığı tespit edilen 54 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, kumar ve tombala olarak tabir edilen oyunların kahvehane, kıraathane ile dernek, dernek lokali ve kooperatif adı altında faaliyet gösteren yerlerde oynatılmasının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin son 1 haftada gerçekleştirildikleri çalışmalarda 844 adet iskambil kağıdı, 10 adet çetele (yaz boz), 8 adet isteka, 222 adet okey taşı, 59 adet muhtelif para yerine geçen pul, bir miktar para ile 3 adet Slot makinesine el konuldu.

Operasyon kapsamında, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 14 kişiye, kumar oynadığı tespit edilen 54 şahsa adli ve idari işlem yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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