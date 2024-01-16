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Antalya'da Kullanılmayan Gecekonduda Çıkan Yangın Tedirginlik Yarattı

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan kullanılmayan bir gecekonduda çıkan yangın, mahalle sakinlerini tedirgin etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve polis inceleme başlattı.

Antalya'da kullanılmayan gecekonduda çıkan yangın, mahalle sakinlerini tedirgin etti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının çıkış nedeniyle ilgili polis inceleme başlattı.

Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılarık Mahallesi 2825 Sokak üzerindeki kullanılmayan gecekonduda saat 15.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 4 itfaiye aracı ve polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye, alevlere müdahalede bulunup yangını 20 dakikada kontrol altına alarak söndürdü.

Çevredeki mahalle sakinlerini tedirgin eden yangının çıkış nedeniyle ilgili polis inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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