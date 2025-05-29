Antalya'da Küçük Çocuğun Düşerek Hayatını Kaybetmesi

Antalya'da Küçük Çocuğun Düşerek Hayatını Kaybetmesi
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2 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk, balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Ailesi gözyaşları içinde cenazeyi teslim aldı.

Antalya'da oyun oynarken balkondan düşün küçük kızın cansız bedeni anne-babası tarafından gözyaşları içinde Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Serik ilçesi Orta Mahalle 1057. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evin üst katında ikamet eden Suriye uyruklu ailenin 2 yaşındaki çocukları İsmail Elsemo, balkonda oyun oynadığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek kaldırıma düştü. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak önce Serik Devlet Hastanesi'ne ardından da sağlık durumunun ciddi olması nedeniyle Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen küçük çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Anne, baba gözyaşlarına boğuldu

Olayın ardından küçük çocuğun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, buradaki savcılık ve otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Anne ve babanın 2 yaşındaki çocuklarını kaybetmesi nedeniyle bir hayli üzgün oldukları görüldü. Anne-babası tarafından gözyaşları içinde teslim alınan İsmail Elsemo'nun cenazesinin Suriye'de toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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