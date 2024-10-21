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Antalya'da Küçük Çocuğa Motosiklet Çarptı, Mahalle Sakinleri Güvenlik İstiyor

Antalya'da Küçük Çocuğa Motosiklet Çarptı, Mahalle Sakinleri Güvenlik İstiyor
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Antalya'nın Kepez ilçesinde bir küçük çocuğun aniden yola fırlaması sonucu motosikletli kuryeye çarpması sonucu kaza meydana geldi. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri gündeme gelirken, mahalle sakinleri sürekli yaşanan kazalar nedeniyle yolda kasis ve hız kesici talep etti.

Antalya'da bir anda yola fırlayan küçük çocuğa motokurye çarptı. Kaza anları işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, mahalle sakinleri sürekli kazaların meydana geldiği yola kasis ve hız kesici istedi.

Olay, 16 Ekim çarşamba günü Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi üzerinde meydana geldi. Annesi ile birlikte yolda yürüyen ve ismi öğrenilemeyen küçük bir çocuk bir anda yola fırlayarak yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada cadde üzerinde kuryenin kullandığı motosiklet küçük çocuğa çarptı. Motosikleti durdurarak küçük kızın sağlık durumunu kontrol eden motokurye ve vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından küçük kız ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde küçük çocuğun bir anda yola fırlaması ve kaza sonrası annesinin gelerek çocuğu kucağına alıp gitmesi yer aldı.

Mahalle sakinleri kasis istedi

Cadde üzerinde sürekli kazaların meydana geldiğini belirten mahalle sakinlerinden Berat Baykara, "Burası mahalle arası, kontrolsüz çıkışlar olduğu için sık sık kazalar meydana gelebiliyor. Bu yola bir kasis yapılması, daha büyük kazaların önüne geçmek için önlem alınması lazım. Şu ana kadar ölümlü bir kaza olmadı, ama olabilir. Bu yüzden gerekli önlemin alınması lazım" dedi. Antalya Motosikletli Kuryeler Dernek Başkanı Mehmet Şirin Yıldız ise, "Burada bir kardeşimiz kaza yaptı. Kazanın ana sebebi de ana yolda hiçbir kasis olmaması ve kontrolsüz kavşağın çok fazla olması. Anne-babalar çocuklarının elini tutsunlar. O kazada motosiklet yerine araç olsaydı, o çocuk belki hayatta olmayacaktı" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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