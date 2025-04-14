Antalya'da Kovalamaca: Kaçan Sürücü 34 Yıl Hapisle Aranıyordu

Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından kaza yapınca yakalandı. Kovalamacada aracını polis ekiplerinin üzerine süren ve 3 araca çarpan sürücünün 13 farklı suçtan 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranması olduğu öğrenildi.

Olay, dün gece 23.00 sıralarında Konyaaltı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Gürsu Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan 07 DAE 20 plakalı Fiat Tofaş araç sürücüsü, aracı polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Çok sayıda polis ekibini peşine takan sürücü zaman zaman ana yollarda kimi zamanda ara sokaklarda kaçmayı sürdürdü. Kendisini durdurmak isteyen ekip otolarının ve trafikteki diğer araçların üzerine aracını süren sürücü yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından Akdeniz Bulvarı ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı kesişiminde önünü kesen polis otosundan kaçmak isterken aracın kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

13 suçtan 34 yıl kesinleşmiş ceza ile aranıyordu

Kaza anında kaldırımda kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Beton dubalara çarparak kaldırıma çıkan ve park halindeki 07 HG 781, 07 BNL 309 ve 07 FRH 04 plakalı 3 araca çarpan sürücü otomobilden inerek kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından isminin İbrahim D. olduğu öğrenilen şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede İbrahim D.'nin 13 farklı suçtan toplam 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Polis ekiplerince araçta yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan, Konyaaltı Sahili'ne vakit geçirmek için gelen ve kaçan sürücünün çarptığı araç sahipleri otomobillerinin yanına döndüklerinde yaşananları görünce büyük şaşkınlık yaşadı. - ANTALYA